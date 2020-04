Covid-19 Toscana: più di 3.000 nuovi poveri sostenuti dalle Caritas della regione (Di mercoledì 29 aprile 2020) FIRENZE – Più di 3.000, per la precisione 3.042: sono i ‘nuovi poveri’ sostenuti dalle Caritas diocesane della Toscana dal 10 marzo al 22 aprile scorso, praticamente dal giorno subito successivo al primo lockdown deciso dal Governo per contenere il diffondersi dall’epidemia. Persone, si spiega dalla stessa Caritas, “totalmente sconosciute alla rete dei servizi degli … Leggi su firenzepost Covid-19 : TosCovid - la piattaforma toscana per localizzare i casi sospetti

regionetoscana : #COVID19italia Comprendere l'epidemia per sconfiggerla. La Toscana stanzia 6 milioni di euro, a fondo perduto, per… - GrossetoNotizie : Coronavirus: 6 milioni di euro dalla Regione per un bando di ricerca sul Covid-19 - Italpress : RT @regionetoscana: #COVID19italia Comprendere l'epidemia per sconfiggerla. La Toscana stanzia 6 milioni di euro, a fondo perduto, per l'a… - Feversinger : RT @regionetoscana: #COVID19italia Comprendere l'epidemia per sconfiggerla. La Toscana stanzia 6 milioni di euro, a fondo perduto, per l'a… - PaeseseraTos : Quando multare e come proteggersi: i vigili a scuola di Covid-19 -