Covid 19: la cura sperimentata da Paolo Ascierto arriva negli USA (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus: Paolo Ascierto ha illustrato in videoconferenza con il congresso mondiale di Oncologia la cura con il Tocilizumab (farmaco anti-artrite sperimentato con successo dall'equipe dell'oncologo napoletano). Dopo la Francia, anche gli USA riconoscono l'efficacia della cura sperimentata dall'equipe dell'oncologo napoletano Paolo Ascierto sui pazienti afflitti da complicanze polmonari da Covid 19 (basata sulla somministrazione del Tocilizumab, farmaco anti-artrite). Come riporta "Il Mattino", l'esperienza condivisa dal Pascale e dal Cotugno fa scuola negli stati Uniti. Al Congresso mondiale di Oncologia, che si sta svolgendo in videoconferenza, Ascierto ha illustrato le immagini Tac dei primi pazienti del Cotugno intubati trattati col Tocilizumab: "I risultati del disegno sperimentale dello studio clinico di fase 2 ...

Dopo il Tocilizumab - Ascierto lancia un nuovo farmaco per curare il covid-19

