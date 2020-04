Covid-19, il bollettino del 29 aprile: contagi diminuiti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Covid-19 bollettino di oggi 29 aprile 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia. Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con tutti i numeri del Covid-19 registrati oggi, 29 aprile. Il dato più indicativo è l’aumento dei morti, che oggi sono 323. I nuovi casi sono -2086, mentre i guariti 2311. Per effetto di ciò il … L'articolo Covid-19, il bollettino del 29 aprile: contagi diminuiti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Covid-19 Italia bollettino : prosegue calo malati (-608). Contagi totali 201.505 (+2.091) - 68.941 guariti (+2.317) - 27.359 morti (+382)

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Covid-19 Italia bollettino: prosegue calo malati (-608). Contagi totali 201.505 (+2.091), 68.941 guariti (+2.317), 27.359 morti (+382) Il Messaggero Ore 17.30, in Liguria 11 morti (1150): incremento in calo. Malati 47: in rialzo (5166)

Sono 1150 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di 11. Sono 5166 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 47. Sono 47220 i test effettuati f ...

Ore 14.45 San Martino | Segnalati sei decessi Covid-19

Intorno alle 14,45 di oggi i responsabili della direzione sanitaria del Policlinico San martino di Genova hanno comunicato i decessi di altri 6 pazienti positivi al coronavirus, spiegando che sono avv ...

