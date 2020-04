Covid-19, bonus microimprese: nessuna esclusione per gli odontotecnici (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn relazione ad alcuni articoli di giornali apparsi oggi sulla stampa regionale, sulla presunta esclusione della categoria degli odontotecnici dai benefici della misura bonus microimprese del Piano Economico Sociale della Regione Campania, si precisa che non esiste alcuna limitazione per la citata categoria. Tant’è che, alla data odierna sono già pervenute n.380 istanze, regolarmente processate, da parte di richiedenti aventi come attività prevalente codici ATeco (Attività Economiche) riguardanti la categoria delle imprese odontotecniche (studi odontoiatrici, fabbricazione e installazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria, fabbricazione e riparazione di protesi dentarie, etc). L’Avviso approvato con il Decreto Dirigenziale n. 136 del 14.04.2020 pubblicato sul BURC ... Leggi su anteprima24 Covid decreto aprile - Gualtieri : “Bonus Inps automatico - proroga Naspi”

