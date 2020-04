Cosa c’è dietro l’episodio di molestie in Sex Education, ispirato alla vera storia della creatrice della serie (Di mercoledì 29 aprile 2020) La seconda stagione di Sex Education ha brillato più della prima per il coraggio della scrittura, capace di ampliarsi al racconto di temi quasi impossibile da trattare col registro da commedia senza il rischio di banalizzare o risultare offensivi. La trama che ha riguardato il personaggio di Aimee, con la storia di un episodio di molestie avvenuto su un autobus, è stata decisamente il momento più alto della stagione, scritto con grande sensibilità ed evitando gran parte degli stereotipi di cui in genere sono infarcite storie del genere. Parte del successo della seconda stagione di Sex Education (qui la nostra recensione) è dovuta proprio al modo in cui sono stati affrontati i temi delle molestie, della violenza di genere, della solidarietà come forma più autentica e nobile di femminismo. La creatrice della serie Netflix Laurie Nunn, ... Leggi su optimagazine Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 29 aprile prima e seconda serata

Stasera in TV | Cosa c’è oggi - mercoledì 29 aprile 2020

Beautiful e Una vita si fermano la domenica - al loro posto cosa c’è? (Di mercoledì 29 aprile 2020) La seconda stagione di Sexha brillato piùprima per il coraggioscrittura, capace di ampliarsi al racconto di temi quasi impossibile da trattare col registro da commedia senza il rischio di banalizzare o risultare offensivi. La trama che ha riguardato il personaggio di Aimee, con ladi un episodio diavvenuto su un autobus, è stata decisamente il momento più altostagione, scritto con grande sensibilità ed evitando gran parte degli stereotipi di cui in genere sono infarcite storie del genere. Parte del successoseconda stagione di Sex(qui la nostra recensione) è dovuta proprio al modo in cui sono stati affrontati i temi delleviolenza di genere,solidarietà come forma più autentica e nobile di femminismo. La creatriceserie Netflix Laurie Nunn, ...

NicolaPorro : C’è un Premio Nobel che in tempi non sospetti ha affermato che il #Coronavirus è stato progettato in laboratorio. E… - DadoneFabiana : Capisco la noia di stare a casa e la depressione da calo dei consensi, ma cosa c’entrano i dipendenti pubblici con… - berlusconi : La fase 2 mi pare molto confusa, incerta e piena di contraddizioni. Se c’è una cosa che fa male alle persone e alle… - alessi_deanna : RT @gloquenzi: La comunicazione del governo tende a faci credere una cosa: c'è una masnada di cittadini irrequieti, attivisti ludici, assem… - iamlittlepearl : RT @fallinzay: Non riesco a capire cosa c’entri Perrie con la storia tra Zayn e Gigi perché sono passati anni ed entrambi sono andati avant… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera