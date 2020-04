Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 29 aprile (Di mercoledì 29 aprile 2020) I numeri coronavirus 29 aprile comunicati oggi dall’aggiornamento delle ore 18 della Protezione Civile segnano un numero di persone attualmente positive pari a 104.657. I morti da coronavirus nella giornata di oggi ammonta a 323, dato che porta il totale dei morti per coronavirus in Italia a 27.682. Oggi sono stati registrati 2.311 dimessi/guariti che vanno ad aggiungersi agli altri dall’inizio della pandemia arrivando così a un totale di 71.252. I nuovi casi di coronavirus di oggi si attestano a 2.086 persone, arrivando così a un numero totale di casi registrati in Italia pari a 203.591. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 63.827 tamponi, numero che porta il totale di test dall’inizio della pandemia a 1.910.761 tamponi fatti. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo ... Leggi su giornalettismo Cosa c’è dietro l’episodio di molestie in Sex Education - ispirato alla vera storia della creatrice della serie

Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 29 aprile prima e seconda serata

Stasera in TV | Cosa c’è oggi - mercoledì 29 aprile 2020 (Di mercoledì 29 aprile 2020) I numeri29comunicati oggi dall’aggiornamento delle ore 18 della Protezione Civile segnano un numero di persone attualmente positive pari a 104.657. I morti danella giornata di oggi ammonta a 323, dato che porta il totale dei morti perin Italia a 27.682. Oggi sono stati registrati 2.311 dimessi/guariti che vanno ad aggiungersi agli altri dall’inizio della pandemia arrivando così a un totale di 71.252. I nuovi casi didi oggi si attestano a 2.086 persone, arrivando così a un numero totale di casi registrati in Italia pari a 203.591. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 63.827 tamponi, numero che porta il totale di test dall’inizio della pandemia a 1.910.761 tamponi fatti. LEGGI ANCHE >>>c’è dic’è di...

NicolaPorro : C’è un Premio Nobel che in tempi non sospetti ha affermato che il #Coronavirus è stato progettato in laboratorio. E… - DadoneFabiana : Capisco la noia di stare a casa e la depressione da calo dei consensi, ma cosa c’entrano i dipendenti pubblici con… - berlusconi : La fase 2 mi pare molto confusa, incerta e piena di contraddizioni. Se c’è una cosa che fa male alle persone e alle… - gabrieltoma : RT @VNotKind: e voi, vi fermate a guardare cosa c'è scritto sul MURO della Billa & Melinda Gates Foundation e vi prendete pure la briga di… - jas_paolini : RT @fallinzay: Non riesco a capire cosa c’entri Perrie con la storia tra Zayn e Gigi perché sono passati anni ed entrambi sono andati avant… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera