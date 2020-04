Così il "cerchio magico" del Papa ha frenato i vescovi italiani (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giuseppe Aloisi Il Papa ha ridimensionato le richieste della Cei sulle Messe. Dietro questa mossa di Bergoglio c'è la preoccupazione ideologica del "cerchio magico" Da una parte l'esigenza di garantire l'esigenze spirituali dei fedeli, dall'altra le logiche di parte: ieri mattina Papa Francesco ha ridimensionato le richieste sulla Messe della Conferenza episcopale italiana. Dietro questa mossa, con buone probabilità, si nasconde soprattutto una ratio politica. Partiamo dal principio. Mentre scriviamo, le Messe con il popolo risultano ancora vietate. Il governo di Giuseppe Conte è stato inamovibile. In queste ore, vengono ventilate delle ipotesi, ma la realtà per ora è questa. Dopo il discorso di Conte sulla cosiddetta "fase 2", la Cei ha diramato una nota stampa molto dura. I presuli italiani, in sintesi, hanno scritto che il governo non ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giuseppe Aloisi Ilha ridimensionato le richieste della Cei sulle Messe. Dietro questa mossa di Bergoglio c'è la preoccupazione ideologica del "" Da una parte l'esigenza di garantire l'esigenze spirituali dei fedeli, dall'altra le logiche di parte: ieri mattinaFrancesco ha ridimensionato le richieste sulla Messe della Conferenza episcopale italiana. Dietro questa mossa, con buone probabilità, si nasconde soprattutto una ratio politica. Partiamo dal principio. Mentre scriviamo, le Messe con il popolo risultano ancora vietate. Il governo di Giuseppe Conte è stato inamovibile. In queste ore, vengono ventilate delle ipotesi, ma la realtà per ora è questa. Dopo il discorso di Conte sulla cosiddetta "fase 2", la Cei ha diramato una nota stampa molto dura. I presuli, in sintesi, hanno scritto che il governo non ...

BenjieFede : 10. E per voi cos’è? #Naked - borghi_claudio : @genx52 Tranquillo, se io fossi dalla parte di conte avrei grossi problemi di coscienza. Appena mi sono reso conto… - LucaBizzarri : Prima: - ma sono da solo, che me la tengo a fare la mascherina? - Presidente, se la toglie lei da domani non se la… - laragazzacarla_ : @unchimico - Ale cos'hanno fatto a tuo nonno - - luvtodobaku : RT @trashloger: Ma questa che si considera punk e mi ha dato dell’intollerante nei confronti delle religioni per averle criticate lo sa che… -

Ultime Notizie dalla rete : Così cerchio Threat modeling, cos'è e quali metodologie usare per l'identificazione delle minacce Cyber Security 360 Sure, cos'è e come funziona cassa integrazione europea, ultime notizie

Eurogruppo ultime notizie 28 aprile accordo Mes, BEI, SURE: Trovato l'accordo all'Eurogruppo, la decisione finale su MES, BEI, SURE è stata presa dal Consiglio Europeo di ieri. La Commissione europea ...

Recovery fund: cos'è, significato, come funziona e Recovery bond

Il Recovery fund, nato da una proposta francese, è un fondo garantito dal bilancio dell’Unione Europea da utilizzare per l'emissione dei cosiddetti recovery bond, ribattezzati da alcuni anche Ursula b ...

Eurogruppo ultime notizie 28 aprile accordo Mes, BEI, SURE: Trovato l'accordo all'Eurogruppo, la decisione finale su MES, BEI, SURE è stata presa dal Consiglio Europeo di ieri. La Commissione europea ...Il Recovery fund, nato da una proposta francese, è un fondo garantito dal bilancio dell’Unione Europea da utilizzare per l'emissione dei cosiddetti recovery bond, ribattezzati da alcuni anche Ursula b ...