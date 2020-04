Correre con mascherina e guanti è possibile?

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Si tornerà acon? Che si torni aè sicuro e verrà, finalmente, abbattuto il limite dei 200 metri. Dal 4 maggio con il decreto emanato dal Governo saràfare attività motoria (distanza 1 metro tra le persone) e attività fisica (distanza 2 metri) muovendosi liberamente nel comune di residenza. Non è specificato, però, se l’utilizzo dellasia obbligatorio durante l’attività fisica. Una mancanza che lascia spazio all'interpretazione. Certo, l’allentamento delle misure non corrisponde alla fine dell’allerta per il coronavirus, motivo per cui, potrebbe servire laanche per fare jogging. Mascherine eobbligatori in Veneto e Lombardia, mentre in Campania… Diversamente dal resto d'Italia il Veneto ha emesso un'ordinanza il ...