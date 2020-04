Coronavirus, “Voucher al posto dei rimborsi per i biglietti aerei”: la lettera di 12 Paesi alla Commissione europea (Di mercoledì 29 aprile 2020) Voucher per i passeggeri al posto dei rimborsi ai biglietti aerei mai utilizzati: questa è la richiesta avanzata da 12 Paesi alla Commissione europea durante la videoconferenza dei ministri dei trasporti europei. In una lettera, diffusa in concomitanza con la riunione, si sottolinea la necessità di emendare “urgentemente” il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri per permettere alle compagnie aeree di rilasciare dei voucher al posto dei rimborsi in denaro, in modo da “preservare il mercato dell’aviazione oltre la crisi causata dalla pandemia di Covid-19″. Il trasporto aereo, infatti, è uno dei settori più duramente colpiti dall’emergenza. L'articolo Coronavirus, “Voucher al posto dei rimborsi per i biglietti aerei”: la lettera di 12 Paesi alla Commissione europea proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 aprile 2020) Voucher per i passeggeri aldeiaiaerei mai utilizzati: questa è la richiesta avanzata da 12 Paesi alla Commissione europea durante la videoconferenza dei ministri dei trasporti europei. In una, diffusa in concomitanza con la riunione, si sottolinea la necessità di emendare “urgentemente” il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri per permettere alle compagnie aeree di rilasciare dei voucher aldeiin denaro, in modo da “preservare il mercato dell’aviazione oltre la crisi causata dalla pandemia di Covid-19″. Il trasporto aereo, infatti, è uno dei settori più duramente colpiti dall’emergenza. L'articolo, “Voucher aldeiper iaerei”: ladi 12 Paesi alla Commissione europea proviene da Il Fatto Quotidiano.

