Coronavirus | vaccino efficace sui macachi DNA per il 93% uguale a quello dell' uomo

Agenzia_Italia : Per #BillGates ci vorranno uno o due anni per tornare alla normalità - Capezzone : +++Ipotesi vaccino anti Coronavirus+++ L’ipotesi di una task force: scatenargli contro l’Agenzia delle Entrate. Ah… - Open_gol : I ricercatori sono ottimisti dopo i buoni risultati dei test su sei scimmie macaco rhesus - Annamar35486740 : RT @theStendall: Stanno preparando un #vaccino per dotarci di anticorpi, per un #virus che MUTA e che non genera anticorpi. Quindi non scan… - MarcoCoccia3 : @spqr1983 @tonykoko78 @Predicatore2 @SkyTG24 Probabilmente come dicono in molti il vaccino non servirà a niente. Il… -

