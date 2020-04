Coronavirus, ultras Napoli contro FIGC: “Finitela con questo teatrino” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Coronavirus ha sospeso la Serie A e gli ultras del Napoli si schierano contro la ripresa. Duro comunicato della tifoseria partenopea contro la FIGC. Il Coronavirus ha bloccato tutti i campionati mondiali, un intervento necessario per cercare di ridurre al minimo i casi di contagio. In Francia il massimo campionato di calcio è stato … L'articolo Coronavirus, ultras Napoli contro FIGC: “Finitela con questo teatrino” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - ultrasessantenni chiusi in casa? Io disobbedirò. Ma c’è chi farà peggio

Coronavirus - duro comunicato degli ultras del Genoa : “vergognatevi - con voi non vogliamo avere a che fare”

Coronavirus - gli ultras dell’Atalanta contro Gravina : “tutti i morti li cancelliamo con un colpo di spugna?” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ilha sospeso la Serie A e glidelsi schieranola ripresa. Duro comunicato della tifoseria partenopeala. Ilha bloccato tutti i campionati mondiali, un intervento necessario per cercare di ridurre al minimo i casi di contagio. In Francia il massimo campionato di calcio è stato … L'articolo: “Finitela conteatrino” proviene da www.inews24.it.

lightmoon972 : RT @rep_napoli: Coronavirus, Napoli, appello degli ultras azzurri: 'Non riprendete il campionato, lasciate che le istituzioni si occupino d… - enbusy : RT @rep_napoli: Coronavirus, Napoli, appello degli ultras azzurri: 'Non riprendete il campionato, lasciate che le istituzioni si occupino d… - rep_napoli : Coronavirus, Napoli, appello degli ultras azzurri: 'Non riprendete il campionato, lasciate che le istituzioni si oc… - Notiziedi_it : Coronavirus, Napoli, appello degli ultras azzurri: “Non riprendete il campionato, lasciate che le istituzioni si oc… - rosaria_dig : RT @RQuagliozza: Coronavirus, Napoli, appello degli ultras azzurri: 'Non riprendete il campionato, lasciate che le i… -