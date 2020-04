Coronavirus ultime notizie: patrimoniale conto corrente in vista? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus ultime notizie: patrimoniale conto corrente in vista? Lo spettro di una patrimoniale applicata al nostro corrente, un prelievo forzoso simile a quello già avvenuto nel 1992 a opera del governo Amato, aleggia sulle teste degli italiani. A fronte dell’emergenza Coronavirus, il Paese sta reagendo alzando il debito pubblico per fornire aiuti, sussidi e sostegni economici alle famiglie in difficoltà e alle imprese che non solo hanno dovuto sospendere le proprie attività durante il periodo di lockdown, ma faticheranno anche (e non poco) a ripartire. Viste le recenti tensioni con Bruxelles, è chiaro che il fantasma di una patrimoniale si fa sempre più concreto, anche se la politica non ne parla apertamente. Coronavirus ultime notizie: patrimoniale conto corrente, quanto c’è di vero? Mentre in Paesi come la Germania si ... Leggi su termometropolitico Dalla vaselina all’asciugacapelli - le ultime fake news sul coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: in Italia 199.414 casi totali (+0,88%) e 26.977 vittime (+1,25%). In terapia intensiva meno di 2mila malati Il Sole 24 ORE Il sindaco di Todi scrive al Prefetto di Perugia: “C’è gente allo stremo” e annuncia ordinanza per riaprire le attività

Un’ordinanza che “autorizzi la attività di piccoli commercianti, professionisti, esercenti della somministrazione e artigiani, nei limiti di quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consigli ...

Covid, gli Usa allentano la stretta. Crolla la fiducia dei consumatori

Negli Usa il contagio da Covid 19 sfiora il milione di casi, i morti sono oltre 56 mila, 56.144 per le precisione, e 1.303 persone sono morte nelle ultime 24 ore, ma si pensa alla ripartenza dell’econ ...

