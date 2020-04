Coronavirus | ultime notizie – In Italia aumentano i guariti | in Lombardia oltre 100

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Tajani difende Santelli: «Il Sud deve ripartire» ANSA / CIRO FUSCO Il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo Antonio TajaniIl vicepresidente di Forzaha difeso la gestione territoriale di Jole Santelli in Calabria durante questa emergenza da. Parlando durante la trasmissione “Stasera“, su Rete 4, Tajani ha detto: «Non tutta l’è uguale, le regioni del sud che hanno contagi zero devono ripartire. Jole Santelli si sta dimostrando molto capace, è stata citata dal New York Times per ...