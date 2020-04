Coronavirus | ultime notizie – Colao sulla Fase 2 | «Ripartenze a ondate» In Italia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il dl aprile slitta a inizio maggio ANSA, FILIPPO ATTILI Il premier Giuseppe Conte Non ci sarà domani, 30 aprile, il cdm previsto per dare il via libera al dl aprile, l’ultimo provvedimento deciso dal governo per sanare i danni economici provocati dal. Stando a quanto si apprende da fonti interne, il dl sarebbe ancora indi completamento e l’esecutivo mira a vararlo verso la fine della settimana – e cioè nei primi giorni di maggio, alla vigilia dell’inizio della2. Parallelamente, un secondo Cdm dovrebbe essere convocato sempre in ...