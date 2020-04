Coronavirus, Travaglio su La7: “Il numero dei morti oggi è il doppio di quelli di inizio lockdown. Come si può chiedere di riaprire tutto?” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Le accuse di eccessiva prudenza contro Conte per il dpcm sulla fase 2? Vedo che tutti quelli che lo attaccano perché vogliono riaprire tutto, peraltro gli stessi che fino a 15 giorni fa lo accusavano di non aver chiuso abbastanza, stanno facendo la figura di Willy il Coyote con Beep Beep, quando prepara trappole della ditta Acme e poi puntualmente gli esplodono in faccia”. Così a “Otto e mezzo” (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, esordisce nel suo commento sulle recenti polemiche relative al dpcm del presidente del Consiglio per la fase 2. “Ieri – continua – sembrava che ci fossela rivolta del mondo cattolico per le messe. oggi il Papa ha sbugiardato la Cei, il cardinal Ruini e tutti gli altri in fila. Sembrava che tutto il mondo stesse riaprendo placidamente e serenamente tranne noi e poi abbiamo scoperto ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Travaglio ad ‘Accordi&Disaccordi’ (Nove) : “Scarcerazioni boss colpa del governo? Un’altra scemenza totale di Salvini”

