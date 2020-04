Coronavirus tra congiunti, affetti stabili e intrpretazioni. Parla il viceministro SIleri: “Anche un’amicizia è un affetto stabile” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Lo aveva detto ieri il presidente dell’Accademia della Crusca a Un Giorno da Pecora, circa l’uso del termine congiunto: “Credo che sia stato utilizzato appositamente un termine un po’ vago che possa esser dilatato o ristretto a seconda delle interpretazione”. Lo ha confermato di fatto quest’oggi Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, sempre al programma di Radio 2 ha detto: “Anche un’amicizia è un affetto stabile, a volte è migliore di un familiare“. Quindi dal 4 maggio andare a casa di un amico è possibile, ma solo se si tratta di un amico vero e non di una scusa. E per quanto riguarda le coppie – e la voglia che sicuramente avranno dopo lunga astinenza: “In questo momento non sappiamo se il sesso è a rischio, ma di sicuro lo è la vicinanza. Può essere un rischio, ma magari ... Leggi su nonsolo.tv Coronavirus - l’allarme del Viminale : “La mafia può infiltrarsi ovunque”

Coronavirus - potenziale scoperta dei ricercatori britannici : “Lo spray nasale contrasta il Covid-19”

Coronavirus : eletti Fvg centrodestra - ‘stop contributo Regioni statuto speciale’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Lo aveva detto ieri il presidente dell’Accademia della Crusca a Un Giorno da Pecora, circa l’uso del termine congiunto: “Credo che sia stato utilizzato appositamente un termine un po’ vago che possa esser dilatato o ristretto a seconda delle interpretazione”. Lo ha confermato di fatto quest’oggi Pierpaolo Sileri,della Salute, sempre al programma di Radio 2 ha detto: “Anche un’amicizia è un affetto stabile, a volte è migliore di un familiare“. Quindi dal 4 maggio andare a casa di un amico è possibile, ma solo se si tratta di un amico vero e non di una scusa. E per quanto riguarda le coppie – e la voglia che sicuramente avranno dopo lunga astinenza: “In questo momento non sappiamo se il sesso è a rischio, ma di sicuro lo è la vicinanza. Può essere un rischio, ma magari ...

reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - Internazionale : Finora impedire la diffusione del virus tra i conviventi non è stata considerata una priorità. Ma in vista della ri… - riotta : Italia paese in difficolta' nella ripartenza #coronavirus tra gli europei . Vittorio Colao della task force introdu… - Angelo_Mincuzzi : E’ uscito il nuovo #podcast di Fiume di denaro. #Coronavirus, trema il business miliardario tra la #Cina e i cartel… - Michela26114786 : RT @ferroice40: Coronavirus e malattia di Kawasaki? Boom di casi tra i bambini in tutta Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tra Coronavirus, tra le vittime la maestra Antonietta. Il sindaco: era amata da tutti Il Messaggero Coronavirus: La popolazione straniera positiva per Covid-19 in Toscana: uno studio di Ars

Firenze: Dall’inizio dell’epidemia uno dei temi dibattuti è se la popolazione migrante e straniera in generale si ammalasse meno di Covid. Molti i fattori e le ipotesi affrontate anche se con pochi el ...

Coronavirus, superate le 250 visite per iniziativa ViciniVinciamo

"Sono già oltre 250 i consulti - medici o psicologici - realizzati attraverso l’iniziativa ViciniVinciamo, che offre visite gratuite on line da parte dei medici italiani all'estero attraverso la piatt ...

Firenze: Dall’inizio dell’epidemia uno dei temi dibattuti è se la popolazione migrante e straniera in generale si ammalasse meno di Covid. Molti i fattori e le ipotesi affrontate anche se con pochi el ..."Sono già oltre 250 i consulti - medici o psicologici - realizzati attraverso l’iniziativa ViciniVinciamo, che offre visite gratuite on line da parte dei medici italiani all'estero attraverso la piatt ...