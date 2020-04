Coronavirus | tennis vietato in Italia Tanti club in crisi | ma si potrebbe giocare

leonessa1864 : RT @5Selector: ?? Il deputato della Lega positivo al Coronavirus. Ha frequentano il Parlamento senza mascherina e con la febbre e si passan… - WSospeso : RT @5Selector: ?? Il deputato della Lega positivo al Coronavirus. Ha frequentano il Parlamento senza mascherina e con la febbre e si passan… - MarcoCiprianoRF : RT @lorenzofares: Interessante tabella del @Corriere di ieri sulla ripartenza dello #sport Indovinate qual è lo sport più sicuro ?? #COVI… - foolbrain : RT @5Selector: ?? Il deputato della Lega positivo al Coronavirus. Ha frequentano il Parlamento senza mascherina e con la febbre e si passan… - paolominervino : RT @5Selector: ?? Il deputato della Lega positivo al Coronavirus. Ha frequentano il Parlamento senza mascherina e con la febbre e si passan… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tennis

Il Sussidiario.net

Coronavirus tennis vietato: migliaia di circoli in Italia sono ancora chiusi e rischiano di non sopravvivere alla pandemia, eppure lo sport potrebbe essere praticato senza troppi problemi. La denuncia ...NEW YORK (Stati Uniti) - Gli Us Open 2020 potrebbero non disputarsi a New York, città americana più colpita dall'emergenza Coronavirus. Il motivo di questa variazione di sede risiede anche nel fatto c ...