Coronavirus, superati i 40mila tamponi in Alto Adige: nelle ultime 24 ore solo 9 casi su oltre mille test (Di mercoledì 29 aprile 2020) I laboratori dell’Azienda sanitaria Altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 1.088 tamponi, 9 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.507. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 40.218 tamponi su 18.844 persone. Persone ricoverate Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 191 pazienti affetti da Covid-19 (sono stati aggiunti per la prima volta i pazienti seguiti ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti : superati i 200mila contagi totali

