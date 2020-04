Coronavirus | su Instagram si dona durante i live

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Sin dall’inizio della pandemia tutti big dei social network hanno fatto la loro parte con nuovi strumenti per la lotta alle fake news e per incentivare buone pratiche, e non smettono di proporre novità per partecipare alla lotta al Covid-19: l’ultima arriva da Instagram, che ha appena introdotto la possibilità di fare donazione durante i live.