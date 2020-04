Coronavirus: Speranza, ‘bello poter dire ‘tutto finito’ ma non è ancora così’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr.(Adnkronos) – “Siamo ancora dentro l’epidemia sarebbe bello poter dire che siamo già in una fase totalmente nuova, che è tutto finito ma non sarebbe corretto. Il governo ha il compito di dire la verità. Dobbiamo ripartire ma con grande prudenza e cautela per non vanificare tutto quello che abbiamo fatto fin qui”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg1.L'articolo Coronavirus: Speranza, ‘bello poter dire ‘tutto finito’ ma non è ancora così’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - la speranza della cura Remdesivir : “Ecco i risultati dei test”

Coronavirus - ministro Speranza : «La battaglia non è vinta»

Coronavirus - un’altra storia di speranza dalla Sicilia : dimesso il 2° paziente bergamasco - “mi hanno amato e guarito” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr.(Adnkronos) – “Siamodentro l’epidemia sarebbe belloche siamo già in una fase totalmente nuova, che è tutto finito ma non sarebbe corretto. Il governo ha il compito dila verità. Dobbiamo ripartire ma con grande prudenza e cautela per non vanificare tutto quello che abbiamo fatto fin qui”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto, al Tg1.L'articolo, ‘bello‘tutto finito’ ma non ècosì’ CalcioWeb.

RaiRadio2 : Montagne della Valle d’Aosta, accendiamo insieme fiammelle di speranza! #ZeroContagi #IoRestoACasa Chi ritwitta ama… - Agenzia_Italia : #Speranza chiude: 'Il #dpcm non si cambia più' - Agenzia_Ansa : Coronavirus, il ministero della Salute sta mettendo a punto i criteri-soglia di sicurezza per affrontare la fase 2… - SimonettaP62 : RT @ImolaOggi: Oms: primo allarme coronavirus emesso il 5 gennaio (per tutta risposta, il ministro Speranza mandò in Rai lo spot #antirazzi… - Totopri2 : RT @ImolaOggi: Oms: primo allarme coronavirus emesso il 5 gennaio (per tutta risposta, il ministro Speranza mandò in Rai lo spot #antirazzi… -