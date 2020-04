CORONAVIRUS SPAGNA | 24 275 MORTI | 236 899 CASI 325 decessi nelle ultime 24 ore

fattoquotidiano : Coronavirus, anche la Spagna riparte piano: allentamenti ogni 2 settimane e su base provinciale. Scuole chiuse fino… - Corriere : Fase 2, il modello della Spagna: aperture differenziate per regioni - TgLa7 : Anche la #Francia frena: scuole chiuse e campionato finito. #Spagna: ritorno a normalità il 25 giugno #Fase2… - marino29b : RT @VeritaMaat: Coronavirus, in Spagna aumentano i morti. Germania limita viaggi fino al 14 giugno. Crescono vittime in Brasile, Bolsonaro:… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: La #Fase2 'asimmetrica' della Spagna -

CORONAVIRUS SPAGNA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CORONAVIRUS SPAGNA