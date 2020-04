Coronavirus, sondaggio: italiani non dimenticano camion carichi di bare (Di mercoledì 29 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – A partire da lunedi’ 4 maggio, il nostro Paese entrera’ nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19. Una fase che allenta un po’ le restrizioni imposte nella Fase 1, con il lockdown iniziato nei primi di marzo. Un periodo che ha segnato profondamente i cittadini e cambiate le loro abitudini. La colonna di camion militari carichi di bare (20,4%), i volti di medici e infermieri segnati dalle mascherine (18,6%), la preghiera del Papa in una Piazza San Pietro deserta (13,3%): sono queste le immagini che maggiormente resteranno negli occhi della popolazione e che rappresentano il simbolo di questi due mesi di emergenza, secondo un sondaggio di Euromedia Research. Sono proprio i medici, che finora sono stati in prima linea per fronteggiare l’emergenza, a ricevere la fiducia degli italiani. Oltre 3 intervistati su 4, infatti, si fida del proprio ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - la serie A può aspettare : gli italiani bocciano la ripartenza del Campionato – Il sondaggio

Coronavirus - sondaggio : Ippolito - Capua e Rezza sono gli esperti più credibili - Burioni fuori dal podio

L’emergenza coronavirus premia i governo e punisce la Lega : il sondaggio (Di mercoledì 29 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – A partire da lunedi’ 4 maggio, il nostro Paese entrera’ nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19. Una fase che allenta un po’ le restrizioni imposte nella Fase 1, con il lockdown iniziato nei primi di marzo. Un periodo che ha segnato profondamente i cittadini e cambiate le loro abitudini. La colonna dimilitaridi(20,4%), i volti di medici e infermieri segnati dalle mascherine (18,6%), la preghiera del Papa in una Piazza San Pietro deserta (13,3%): sono queste le immagini che maggiormente resteranno negli occhi della popolazione e che rappresentano il simbolo di questi due mesi di emergenza, secondo undi Euromedia Research. Sono proprio i medici, che finora sono stati in prima linea per fronteggiare l’emergenza, a ricevere la fiducia degli. Oltre 3 intervistati su 4, infatti, si fida del proprio ...

ChiVieneACena3 : Entrando in questo allevamento di suini indossavo una #mascherina ma non era l’emergenza #coronavirus. Sondaggio: s… - Daniele_Manca : #Sondaggio politico | La Lega perde posizioni: è a 25,4%. Pd a 21,3. Conte 'doppia' Salvini, ?@NPagnoncelli?… - lucfontana : Sondaggio Ipsos | La Lega perde consensi: 25,4%, Pd a 4 punti. Conte, gradimento a quota 66 @corriere - NuNuZ_00 : RT @songase975: Sondaggio: se le palestre riaprissero a maggio, ci andreste? Sì, no, perché? (Grazie a chi vorrà retwittare, per avere un p… - CorriereCitta : Coronavirus, sondaggio: italiani non dimenticano camion carichi di bare -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sondaggio Coronavirus, sondaggio: italiani non dimenticano camion carichi di bare Il Tempo Le notizie del virus nel mondo del 28 aprile

Dal 4 maggio la Tunisia allenta gradualmente le misure restrittive in vigore per combattere la diffusione del coronavirus. Cio' avverrà attraverso tre fasi di riaperture graduali, a seconda dell'andam ...

Immuni, il sondaggio Ipsos: “il 50% degli italiani favorevoli a scaricarla”. Stasera in CdM il decreto sull’app

Come commentare il sondaggio condotto da Ipsos, secondo cui un italiano su due è favorevole a scaricare Immuni? E quali le 5 condizioni essenziali per incentivare l'uso dell'app? Il decreto-legge per ...

Dal 4 maggio la Tunisia allenta gradualmente le misure restrittive in vigore per combattere la diffusione del coronavirus. Cio' avverrà attraverso tre fasi di riaperture graduali, a seconda dell'andam ...Come commentare il sondaggio condotto da Ipsos, secondo cui un italiano su due è favorevole a scaricare Immuni? E quali le 5 condizioni essenziali per incentivare l'uso dell'app? Il decreto-legge per ...