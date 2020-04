Coronavirus Serie D Il comitato lombardo chiede la sospensione della stagione

Gazzetta_it : #Juventus Giallo #Dybala: si parla della quarta positività al #coronavirus, ma per alcuni il tampone non è stato fa… - Gazzetta_it : #Coronavirus #SerieA Anche il viceministro #Sileri è pessimista: 'Tornare a giocare? Inverosimile' - SkySport : Ripresa Serie A La previsione del Ministro #Spadafora ?? - Cucciolina96251 : RT @capuanogio: L’esercito dei calciatori di #SerieA con contratto in scadenza il 30 giugno 2020 - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Convocata l'Assemblea di Lega Serie A per il primo maggio -

Coronavirus Serie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Serie