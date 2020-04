Coronavirus | Salvini | ‘rispettiamo istituzioni ma istituzioni rispettino italiani’

LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #SALVINI: «IL BLUFF DI CONTE È SALTATO. ORA TOCCA A NOI» - Noiconsalvini : #Salvini a #lavitaindiretta: “Ricordo che, con la scusa del coronavirus, sono usciti dal carcere più di 40 delinque… - Maumol : Il governo #Conte è diviso, ma a destra è scontro Salvini-Meloni - Lorenzo__Festa : @matteosalvinimi Be' caro Salvini mi sa che nessuno ha pensato di chiedere al coronavirus se e quando ha intenzione… - A_Di_Marino : Dopo mezzanotte alcuni aggiornamenti sull'emergenza #coronavirus ?? Italia: notte in Aula per 74 parlamentari della… -

Coronavirus Salvini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Salvini