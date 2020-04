**Coronavirus: Salvini, ‘Primo maggio saremo qui al Senato, non ci muoviamo’** (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Come si fa a festeggiare il Primo maggio? Ma che festa dei lavoratori è quest’anno? Non si può aspettare l’Europa o il ministro che dice; ‘abbiate pazienza, la cassa integrazione arriverà'”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb dal Senato. “E il Primo maggio saremo qui ad offrirvi un grande piano” per la ripartenza. “Un piano che offriamo anche al governo. Proposte concrete. Non ci muoviamo da qui, dal Senato che è il nostro luogo di lavoro”. L'articolo **Coronavirus: Salvini, ‘Primo maggio saremo qui al Senato, non ci muoviamo’** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro **Coronavirus : Salvini - ‘a Conte chiediamo un piano - venga qui in Senato e spieghi ‘**

