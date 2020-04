Coronavirus: Sala, 'da lunedì parchi Milano aperti, ma li richiudiamo se ci sono rischi' (Di mercoledì 29 aprile 2020) Milano, 29 apr. (Adnkronos) - "Come da disposizione del governo dal 4 maggio riapriamo parchi e aree verdi" di Milano. "Li riapriamo e cercheremo di vigilare che non ci siano assembramenti, ma sarebbe irrealistico promettere una vera vigilanza e che tutto sia assolutamente nel rispetto delle regole. Io mi appello al vostro buon senso e alla vostra buona volontà. Noi riapriamo. Se con la riapertura dovessimo vedere degli elementi di rischio, li richiuderemo. Ma è giusto ora riaprire". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Facebook. "A Milano abbiamo 25 milioni di metri quadrati di verde tra pubblico e privato, che vuol dire, dato significativo, 18 metri quadrati di verde per ognuno di noi", sottolinea Sala. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Calderone (Consulenti lavoro) - 'con cig salari quasi dimezzati - emergenza sociale'

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - "Come da disposizione del governo dal 4 maggio riapriamo parchi e aree verdi" di Milano. "Li riapriamo e cercheremo di vigilare che non ci siano assembramenti, ma sarebbe irrealistico promettere una vera vigilanza e che tutto sia assolutamente nel rispetto delle regole. Io mi appello al vostro buon senso e alla vostra buona volontà. Noi riapriamo. Se con la riapertura dovessimo vedere degli elementi di rischio, li richiuderemo. Ma è giusto ora riaprire". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Facebook. "A Milano abbiamo 25 milioni di metri quadrati di verde tra pubblico e privato, che vuol dire, dato significativo, 18 metri quadrati di verde per ognuno di noi", sottolinea Sala.

