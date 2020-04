Coronavirus | Renzi su La7 | “Non ho organizzato aperitivi a Milano | né dicevo che era

Leggi su ilfattoquotidiano

"Se c'è stato qualcuno che non ha, non ha fatto manifestazioni al Colosseo e non ha detto che era tutto sotto controllo, sono io, perché dal primo giorno in cui è scoppiato il caso del paziente uno a Codogno ho detto: 'Ragazzi, basta con le discussioni, basta polemiche e tutti col governo". Di fronte a un problema si sta con le istituzioni ". Lo affema il leader di Italia Viva, Matteo, intervenendo a "DiMartedì", su La7, in risposta a una domanda della giornalista Ilaria D'Amico. E spiega la sua recente polemica col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per via del dpcm riguardante la fase 2: "Violare le regole della Costituzione in modo giuridicamente poco sostenibile avrà degli effetti per il dopo. Siamo, insomma, in un gran caos. Figuriamoci se no ...