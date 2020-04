Coronavirus: Renzi, ‘politico serio prevede, spero Conte lo faccia’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Un politico serio, non un populista che pensa ai sondaggi, prende e capisce dove va il mondo da tra 6 mesi e spero che Conte agisca così. Devi prevedere, vedere prima. Già c’è stata una carneficina” a causa del virus, “se in autunno ci fosse una crisi occupazionale sarebbe un disastro”. Lo dice Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4. L'articolo Coronavirus: Renzi, ‘politico serio prevede, spero Conte lo faccia’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Renzi - ‘accordo di tutti per riforme - basta burocrazia’**

**Coronavirus : Renzi - ‘non può decidere governo chi vedo - sono fatti miei’**

Coronavirus : Marcucci - ‘dal 18 governo autorizzi riaperture differenziate’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Un politico, non un populista che pensa ai sondaggi, prende e capisce dove va il mondo da tra 6 mesi echeagisca così. Devire, vedere prima. Già c’è stata una carneficina” a causa del virus, “se in autunno ci fosse una crisi occupazionale sarebbe un disastro”. Lo dice Matteoa Stasera Italia su Rete4. L'articolo, ‘politicolo faccia’ CalcioWeb.

fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi contro il governo (di cui fa parte): “Il decreto è uno scandalo costituzionale”. Poi torna a evo… - fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi su La7: “Non ho organizzato aperitivi a Milano, né dicevo che era tutto sotto controllo. Sono se… - fattoquotidiano : In piena emergenza coronavirus era stato il promotore dell'”aprire tutto” con un decalogo per la fase 2 smentito e… - domercoli : Matteo Renzi da giorni parla come uno dell’opposizione. “Dobbiamo fare”; “si deve fare”... Qualcuno gli ricordi che… - juvemyheart : RT @AntoRauso89: Sai qual'é la cosa bella? Vedere #Renzi attaccare il Governo, facendo finta di non essere una parte importante del Governo… -