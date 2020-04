Coronavirus, Renzi contro l’Istituto superiore di sanità: “Se si riapre tutto 151mila in Rianimazione? Folle, seminano il panico” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Secondo Matteo Renzi l’Istituto superiore di sanità vuole seminare il panico. L’ex presidente del consiglio, infatti, attacca il documento stilato dall’Iss e inviato otto giorni fa al governo e al Comitato tecnico scientifico. Si tratta del report che ha convinto l’esecutivo a procedere alla “fase 2” con molta cautela e scadenzando le riaperture fino a settembre (le scuole) e oltre (il comparto degli spettacoli dal vivo). Il leader di Italia viva, però, era per le riaperture totali già all’inizio di aprile, quando l’emergenza non aveva ancora raggiunto il suo picco ma cresceva ancora di giorno in giorno. Ora va un pelino oltre, e con un post su twitter si scaglia contro gli scienziati. “Nel momento di massima emergenza l’Italia ha avuto 4MILA pazienti in terapia intensiva per COVID. Oggi sono 1.863. Dire ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la svolta : dal 18 maggio aperture differenziate per regioni

Coronavirus - Renzi su La7 : “Non ho organizzato aperitivi a Milano - né dicevo che era tutto sotto controllo. Sono sempre stato col governo”

