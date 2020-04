Coronavirus, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales volontari per la Croce Rossa a Roma (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dietro le mascherine e le divise dei volontari della Croce Rossa Italiana, impegnati sul fronte dell’emergenza Covid19 a distribuire pasti caldi e coperte ai senzatetto di Roma ci sono anche due volti famosi: Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales. View this post on Instagram La nostra Italia nell’anima. Noi sul campo ad aiutarla con tutto il cuore ad uscire da questo momento. ❤️ @CroceRossaitaliana A post shared by Raoul Bova (@RaoulBovagram) on Apr 25, 2020 at 1:29pm PDT L’attore è ambasciatore dell’organizzazione e ha dapprima messo a disposizione dei volontari la sua masseria di Montalbano e poi è sceso in campo di persona per sostenere e aiutare in questi giorni di pandemia. “Quando tutto sarà finito voglio raccontare in una serie tv le storie dei volontari, questi ... Leggi su tvzap.kataweb Rocio Munoz Morales e Raoul Bova volontari della Croce Rossa per l’emergenza Coronavirus

