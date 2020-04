Coronavirus, Pupo furioso: “Tutti sceriffi e inquisitori” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico Radio Radio Lo sport, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha raccontato una disavventura avvenuta di recente per via dell’utilizzo, a quanto pare errato, della mascherina. Pupo e la mascherina In seguito all’emergenza Coronavirus il governo ha dovuto adottare una serie di misure restrittive volte a contrastare la … L'articolo Coronavirus, Pupo furioso: “Tutti sceriffi e inquisitori” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Pupo : "Coronavirus? Questo buonismo è una grandissima caz*ata/ "Ne usciremo a pezzi"

#iorestoacasa - da Pupo a Diletta Leotta - l’invito a combattere il Coronavirus

