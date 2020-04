Coronavirus Puglia, bollettino oggi 29 aprile, 49 casi in Puglia, 16 a Bari (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 29 aprile in Puglia, sono stati registrati 1.838 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono risultati positivi 49 casi, così suddivisi: 16 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 28 nella Provincia di Foggia; 4 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. Sono stati registrati 3 decessi: 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 58,496 test. Sono 692 i pazienti guariti. 2927 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.029 così divisi: 1.301 nella Provincia ... Leggi su baritalianews Coronavirus - il virologo Lopalco : “In Puglia focolai attivi al minimo - le Rsa per ora sono al sicuro”

Coronavirus - la Puglia anticipa i tempi : dal 29 via libera al cibo da asporto in bar e ristoranti - cimiteri aperti e ok alla pesca amatoriale

