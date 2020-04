Coronavirus protezione civile | 323 morti totale 27 862 | 104 657 positivi | 71 252 guariti

Agenzia_Ansa : La Gdf ha acquisito documenti nella sede della Protezione civile nell'ambito dell'inchiesta sulla Only Logistics di… - Agenzia_Ansa : L'Italia supera la soglia dei 200mila contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al #coronavirus, le v… - Agenzia_Ansa : Sono salite a 27.359 le vittime per #coronavirus in #Italia, con un incremento di 382 in un giorno. Ieri l'aumento… - LuceverdeRadio : ??PULVIRUS: Il progetto di ricerca e alleanza tra ENEA, Istituto Superiore di Sanità e Sistema Nazionale per la P… - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: La Gdf ha acquisito documenti nella sede della Protezione civile nell'ambito dell'inchiesta sulla Only Logistics di Irene… -

Coronavirus protezione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus protezione