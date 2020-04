Coronavirus, prosegue il calo dei malati. 323 vittime in un giorno (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza Coronavirus: un nuovo caso ogni 30 tamponi. 71.252 guariti in totale (+2.311). Continua il calo dei malati in terapia intensiva e dei ricoverati con sintomi Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al Coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 04.657 con un calo di 548 unità (ieri erano stati 608 in meno rispetto al giorno prima). prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi in terapia intensiva si contano 1.795 pazienti, 68 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 19.210 persone (-513). 83.652 persone, pari al 80% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Stabile il numero dei guariti: oggi si registrano altre 2.311 unità che fanno salire il totale a 71.252 (ieri +2.317). Il numero delle ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - 323 morti e 2.086 casi in più. Prosegue il calo dei positivi e dei ricoverati - ma il Piemonte cresce ancora MAPPA

DiMarzio : #Juventus, #Dybala prosegue isolamento domiciliare: le sue condizioni - TgrPiemonte : #Coronavirus, il calciatore Paulo #Dybala ancora positivo al quarto tampone, dopo 39 giorni. Asintomatico e in buon… - reportrai3 : Prosegue #Salini: #Report «si è saputo adeguare in corsa al contesto di pandemia da Coronavirus che la redazione è… - StefanoFlajani : RT @CasaPoundItalia: Prosegue l’impegno di #CasaPound Italia su tutto il territorio nazionale per far fronte all’emergenza #coronavirus . D… - MOREMIO : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus, il calciatore Paulo #Dybala ancora positivo al quarto tampone, dopo 39 giorni. Asintomatico e in buone condi… -

ROMA - Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus: ad oggi sono 1.795, 68 in meno rispetto a ieri. Di questi, 634 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri.

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia. POSITIVI: Sono 104.657 i positivi al coronavirus, con un decremento rispetto a ieri di 548 casi. Dall’inizio dell’emer ...

