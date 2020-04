Coronavirus, positivo deputato della Lega: paura alla Camera (Di mercoledì 29 aprile 2020) Scatta l’allarme alla Camera per un caso di positività. A quanto emerge, sembra che un deputato leghista sia risultato positivo al virus Covid-19. Coronavirus, positivo deputato della Lega: chiesto voto telematico La sussistenza di un deputato della Lega positivo al Coronavirus venerdì scorso in Aula, ha prodotto timori in apertura di seduta alla Camera. Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fiano (Pd) che hanno suggerito alla presidenza di adottare il voto telematico o l’utilizzo anche di altre aule di Montecitorio per favorire il distanziamento. Il vicepresidente Fabio Rampelli, che dirige i lavori ha detto che “una risposta alle domande poste” giungerà dalla riunione della Conferenza dei capigruppo in programma in data odierna. L'articolo Coronavirus, positivo deputato della Lega: paura alla Camera proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Coronavirus - continua il trend positivo nelle Marche : solo 35 casi in 24 ore su 1.227 test

Deputato Lega positivo a Coronavirus/ Panico alla Camera - Pd chiede voto telematico

