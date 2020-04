Coronavirus, più biciclette e più piste ciclabili: come sarà la mobilità a Milano. Il piano spiegato dall’assessore Granelli (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ventitré nuovi chilometri di piste ciclabili. Con una direttrice da corso Venezia fino a Sesto Marelli e una da Bande Nere a Bisceglie. L’assessore alla Mobilità di Milano, Marco Granelli, ha spiegato in un video su Facebook come cambieranno gli spostamenti per i cittadini dal 4 maggio in poi. “Ci saranno più biciclette e più piste ciclabili”, ha detto, illustrando come funzionerà il nuovo sistema per le due ruote nelle strade. L'articolo Coronavirus, più biciclette e più piste ciclabili: come sarà la mobilità a Milano. Il piano spiegato dall’assessore Granelli proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : perché colpisce più gli uomini delle donne?

Coronavirus : Zvonko muore a 33 anni - è la vittima più giovane del Lazio

Coronavirus - ecco le 10 bufale più diffuse sul Covid-19 in Italia secondo l’Agcom (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ventitré nuovi chilometri di. Con una direttrice da corso Venezia fino a Sesto Marelli e una da Bande Nere a Bisceglie. L’assessore alla Mobilità di, Marco Granelli, ha spiegato in un video su Facebookcambieranno gli spostamenti per i cittadini dal 4 maggio in poi. “Ci saranno piùe più”, ha detto, illustrandofunzionerà il nuovo sistema per le due ruote nelle strade. L'articolo, piùe piùsarà la mobilità a. Il piano spiegato dall’assessore Granelli proviene da Il Fatto Quotidiano.

reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - virginiaraggi : Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il Bonus Affitto, destinato alle famiglie più in difficoltà a cau… - sole24ore : Coronavirus, già chiuse nel primo trimestre 9mila aziende in più del 2019 - Serenel73 : RT @virginiaraggi: Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il Bonus Affitto, destinato alle famiglie più in difficoltà a causa de… - ClaLombardi : RT @Casellabooksweb: Giuliano Compagno ha scritto il pezzo più bello che io abbia letto su questo tempo sospeso di Coronavirus. Prendetevi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it