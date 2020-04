Coronavirus: Pisano, ‘app anonima, volontaria e dati cancellati a obiettivo raggiunto’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Sono cinque i “punti fondamentali” che dovrà rispettare l’app Immuni. Lo ha detto la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, oggi in audizione in commissione Lavori pubblici al Senato. “L’applicazione deve rispettare cinque punti fondamentali: 1. che l’intero sistema integrato di contact tracing sia interamente gestito da uno o più soggetti pubblici e che il suo codice sia aperto e suscettibile di revisione da qualunque soggetto indipendente voglia studiarlo; 2. che i dati trattati ai fini dell’esercizio del sistema siano ‘resi sufficientemente anonimi da impedire l’identificazione dell’interessato'”, ha spiegato Pisano. E poi “3. che la decisione di usare la soluzione tecnologica sia liberamente assunta dai singoli cittadini; 4. che raggiunta la ... Leggi su calcioweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Pisano : “Possibile eliminare le code al supermercato”

L’AIA ai Pisano ai tempi del Coronavirus - colpo di mano della Regione Campania (VIDEO)

**Coronavirus : riunione Boccia-Pisano-Arcuri e regioni su app’** (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Sono cinque i “punti fondamentali” che dovrà rispettare l’app Immuni. Lo ha detto la ministra dell’Innovazione, Paola, oggi in audizione in commissione Lavori pubblici al Senato. “L’applicazione deve rispettare cinque punti fondamentali: 1. che l’intero sistema integrato di contact tracing sia interamente gestito da uno o più soggetti pubblici e che il suo codice sia aperto e suscettibile di revisione da qualunque soggetto indipendente voglia studiarlo; 2. che itrattati ai fini dell’esercizio del sistema siano ‘resi sufficientemente anonimi da impedire l’identificazione dell’interessato'”, ha spiegato. E poi “3. che la decisione di usare la soluzione tecnologica sia liberamente assunta dai singoli cittadini; 4. che raggiunta la ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, il governo lavora all'app per il tracciamento. La ministra per l'Innovazione Pisano al Senato: 'Sarà u… - Agenzia_Ansa : La ministra per l'Innovazione Pisano al Senato: 'Stiamo pensando a un'app elimina-code al supermercato e a una per… - TV7Benevento : Coronavirus: Pisano, 'app anonima, volontaria e dati cancellati a obiettivo raggiunto'... - serappp114 : RT @GermanoDottori: ADN1417 7 POL 0 ADN POL NAZ **FLASH -CORONAVIRUS: VOLPI (COPASIR), 'IL 5 MAGGIO AUDIZIONI PISANO E ARCURI'- FLASH** = (… - MamolkcsMamol : RT @LileStarseed: #29Aprile #Copasir, il 5 maggio audizioni Pisano e Arcuri su app '#Immuni' -