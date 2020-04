M5S_Europa : Il contributo del settore turistico all'economia ammonta a circa l’11% del #Pil dell’#UE. Questo settore però conti… - LaStampa : I dati del primo trimestre in parte dovute al Covid. Previsioni del -30% per il secondo trimestre. Londra, Parigi,… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, il pil americano è calato nel primo trimestre del 4,8%: è Il maggior ribasso dal 2009. Ancora peggiori… - LaStampa : Coronavirus, Pil americano peggiore delle attese: -4,8%. Ma la notizia non disturba le Borse europee - Adnkronos : #Coronavirus affonda il #Pil #Usa: in primo trimestre -4,8% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pil Coronavirus, Pil americano peggiore delle attese: -4,8%. Ma la notizia non disturba le Borse europee La Stampa Pisauro (UpB): poco comprensibile la decisione di Fitch

Le difficoltà economiche provocate dall'epidemia di coronavirus dovessero proseguire ... E' vero che l'Italia parte da un debito/Pil del 135 e le stime ufficiali dicono 155%"sottolinea, "ma è anche ...

Coronavirus, la Lombardia chiederà 20 miliardi di danni alla Cina. FI: «Lo faccia anche il Veneto»

Venti miliardi: ammonta a tanto il conto dei danni che la Lombardia chiederà alla Cina. «La Regione Lombardia chiederà, e in tempi brevissimi, il conto dei danni alla Repubblica Popolare Cinese: siamo ...

Le difficoltà economiche provocate dall'epidemia di coronavirus dovessero proseguire ... E' vero che l'Italia parte da un debito/Pil del 135 e le stime ufficiali dicono 155%"sottolinea, "ma è anche ...Venti miliardi: ammonta a tanto il conto dei danni che la Lombardia chiederà alla Cina. «La Regione Lombardia chiederà, e in tempi brevissimi, il conto dei danni alla Repubblica Popolare Cinese: siamo ...