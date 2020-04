Coronavirus, perdita operativa da 5 miliardi per la Ford (Di mercoledì 29 aprile 2020) perdita operativa da 5 miliardi per la Ford. E il futuro non sembra essere roseo. ROMA – perdita operativa da 5 miliardi per la Ford con un futuro che non sembra essere molto roseo. La casa automobilistica ha ammesso che la cifra prevista per il secondo semestre dovrebbe sommarsi a quella di 632 milioni di dollari che è stata segnata nei primi messi del danno. Ford in crisi, il fatturato è sceso a 34 miliardi di dollari L’impatto del Coronavirus è stato negativo per quanto riguarda la Ford. Nel primo trimestre il fatturato è sceso a 34,32 miliardi di dollari dai 40,34 registrato nello stesso periodo del 2019. L’azienda automobilistica, inoltre, ha comunicato di aver preso in prestito oltre 15 miliardi di dollari e di aver emesso 8 miliardi in obbligazioni non garantite. Un’operazione obbligatoria per cercare di assicurarsi ... Leggi su newsmondo Coronavirus - il maxi studio : questionario anonimo per individuare perdita di gusto e olfatto

