Coronavirus, per le vacanze in Sardegna sarà necessario un passaporto sanitario (Di mercoledì 29 aprile 2020) L'estate 2020 si preannuncia sin da ora come un preoccupante assembramento di punti interrogativi. Il Coronavirus sta riscrivendo ogni regola della nostra quotidianità, togliendo a molti lavoratori la possibilità economica di approfittare delle consuete vacanze estive e mettendo al contempo in ginocchio l'intero settore del turismo. Così le regioni italiane si stanno mobilitando in massa per salvare il salvabile e per promuovere il proprio territorio, cercando però al contempo di non mostrare il fianco alla diffusione del virus. In attesa, dunque, di capire se davvero la nostra bella stagione dovrà essere filtrata attraverso le assurde barriere balneari di plexiglas che hanno fatto capolino in rete nelle ultime settimane, è la Sardegna ad anticipare quelle che potrebbero essere le norme in vigore per i turisti, attraverso le dichiarazioni del ... Leggi su gqitalia Coronavirus - fase 2 : è di nuovo pericolo “fuga dal Nord”

Nel Regno Unito la Difesa testa repellente per insetti contro il Coronavirus : una sostanza potrebbe distruggerlo

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Boccia alle Regioni : “Meno contagi - più aperture e viceversa” (Di mercoledì 29 aprile 2020) L'estate 2020 si preannuncia sin da ora come un preoccupante assembramento di punti interrogativi. Ilsta riscrivendo ogni regola della nostra quotidianità, togliendo a molti lavoratori la possibilità economica di approfittare delle consueteestive e mettendo al contempo in ginocchio l'intero settore del turismo. Così le regioni italiane si stanno mobilitando in massa per salvare il salvabile e per promuovere il proprio territorio, cercando però al contempo di non mostrare il fianco alla diffusione del virus. In attesa, dunque, di capire se davvero la nostra bella stagione dovrà essere filtrata attraverso le assurde barriere balneari di plexiglas che hanno fatto capolino in rete nelle ultime settimane, è laad anticipare quelle che potrebbero essere le norme in vigore per i turisti, attraverso le dichiarazioni del ...

reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - virginiaraggi : Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il Bonus Affitto, destinato alle famiglie più in difficoltà a cau… - sbonaccini : In arrivo 3 milioni di euro per SANIFICAZIONE di ALBERGHI, CAMPEGGI, stabilimenti TERMALI e PUBBLICI ESERCIZI. Dal… - alessiobau : RT @marmaz: Il piano di Milano per favorire l'uso delle bici - Il Post - occhio_notizie : Per favorire la mobilità individuale e scoraggiare l'uso dei mezzi pubblici, al fine di contenere il contagio, il g… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Come Australia e Nuova Zelanda hanno battuto il coronavirus. Per ora Il Sole 24 ORE Emergenza Coronavirus, il sindaco “Negativi due tamponi, nessun positivo all’Isola del Giglio”

Ecco il consueto aggiornamento dell’emergenza Coronavirus sul territorio dell’Isola del Giglio ... con esclusione dei pendolari giornalieri sull’isola per motivi di lavoro. Ogni partecipante dovrà ...

Coronavirus, Donazzan: «Illogico equiparare restauro e spettacolo, va cambiato il dpcm»

«Il governo si sta dimostrando illogico: sono stata contraria fin dal primo istante all’applicazione dei codici Ateco perché non sono una garanzia di sicurezza, ma danno semplicemente un indicazione s ...

Ecco il consueto aggiornamento dell’emergenza Coronavirus sul territorio dell’Isola del Giglio ... con esclusione dei pendolari giornalieri sull’isola per motivi di lavoro. Ogni partecipante dovrà ...«Il governo si sta dimostrando illogico: sono stata contraria fin dal primo istante all’applicazione dei codici Ateco perché non sono una garanzia di sicurezza, ma danno semplicemente un indicazione s ...