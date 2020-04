Coronavirus: Padoan, ‘scostamento giustificato per rispondere a crisi’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Un modo per uscire da questa situazione è quella di riconoscere che l’intregrazione Ue è un bene. La risposta della politica economica finora è stata nazionale ma in un contesto in cui patto stabilità europeo è stato sospeso e un sostegno eccezionale della Bce. In questo contesto, lo scostamento di bilancio è assolutamente giustificabile per rispondere adeguatamente alla crisi”. Lo dice Pier Carlo Padoan nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera sul Def annunciando il voto favorevole del Pd. L'articolo Coronavirus: Padoan, ‘scostamento giustificato per rispondere a crisi’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Padoan - ‘scostamento giustificato per rispondere a crisi’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Un modo per uscire da questa situazione è quella di riconoscere che l’intregrazione Ue è un bene. La risposta della politica economica finora è stata nazionale ma in un contesto in cui patto stabilità europeo è stato sospeso e un sostegno eccezionale della Bce. In questo contesto, lo scostamento di bilancio è assolutamente giustificabile peradeguatamente alla crisi”. Lo dice Pier Carlonelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera sul Def annunciando il voto favorevole del Pd. L'articolo, ‘scostamentopera crisi’ proviene da Ildenaro.it.

