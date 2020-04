Coronavirus, oltre 203.000 casi totali in Italia. Morto il critico Germano Celant. Il dl aprile slitta a maggio – DIRETTA (Di mercoledì 29 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia20.10 – Coronavirus in Francia, il bilancio Alto il numero dei decessi in Francia (447) nelle ultime 24 ore mentre è in calo quello dei ricoveri. 18.40 – Il dl Aprile slitta a maggio Il dl Aprile slitta a maggio. Nessun Consiglio dei ministri nella giornata di giovedì 30 aprile 2020. 17.50 – Coronavirus in Italia, il bilancio 2.086 i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ritornano a diminuire i decessi (+323) mentre sono stabili i guariti (+2.311). -548 gli attualmente positivi. 16.50 – Proteste in tutta Italia Ristoratori, parrucchieri e piccoli imprenditori scendono in piazza e consegnano le chiavi ... Leggi su newsmondo Coronavirus - ultime notizie – Colao sulla Fase 2 : «Ripartenze a ondate». In Italia aumentano i guariti - in Lombardia oltre 100 deceduti nelle ultime 24 ore

Il Coronavirus perde forza - ogni 100 tamponi si scoprono circa 3 contagi. Oltre 83mila malati sono a casa. Ancora in calo i ricoveri ma resta alto il numero dei decessi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus: oltre 3 milioni di contagi nel mondo Agenzia ANSA Coronavirus, blitz del Nas: a Pescara scoperte due strutture senza requisiti minimi

PESCARA - Case di riposo e strutture per anziani al vaglio dei carabinieri dei Nas in tutto il Paese. Da Catanzaro a Pescara a Cagliari, i militari hanno effettuato sopralluoghi in numerose strutture ...

Coronavirus, morto il critico d'arte Germano Celant, direttore alla Biennale

Sopraffatto dal virus, aveva 80 anni. Sua la direzione artistica della Fondazione Vedova a Venezia e della Fondazione Prada, lavorò anche con Palazzo Grassi VENEZIA. Ricoverato da un mese all'ospedale ...

