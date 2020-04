Coronavirus, oltre 201.000 casi totali in Italia. Morto il critico Germano Celant. Protestano i ristoratori – DIRETTA (Di mercoledì 29 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia16.50 – Proteste in tutta Italia Ristoratori, parrucchieri e piccoli imprenditori scendono in piazza e consegnano le chiavi per le decisioni prese dal Governo. 14.57 – Coronavirus, Morto il critico Germano Celant È Morto il noto e apprezzato critico Germano Celant, ricoverato da un mese circa al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus. 14.55 – De Micheli, “Con la fase 2 si metteranno in movimento circa 3 milioni di persone, molte delle quali utilizzeranno mezzi pubblici” Con la Fase 2 si metteranno in movimento circa 3 milioni di persone sull’intero territorio nazionale, molte ... Leggi su newsmondo Coronavirus - oltre 20 canali all news contro le fake

Coronavirus - superati i 40mila tamponi in Alto Adige : nelle ultime 24 ore solo 9 casi su oltre mille test

stanzaselvaggia : Lo strano caso della raccolta fondi di Elisabetta Franchi: 210mila euro inutilizzati dopo oltre un mese di emergenz… - Agenzia_Ansa : Negli Usa 2.200 morti in 24 ore. Oltre un milione di contagi #Coronavirus #ANSA - vaticannews_it : #cultura Al via la digitalizzazione degli oltre duecento incunaboli della Biblioteca di Santa Scolastica a Subiaco.… - CosenzaChannel : Sono #cinque i nuovi casi di #coronavirus registrati nella nostra regione in data odierna. Eseguiti oltre mille tam… - FranceskoNew : RT @Cartabellotta: #coronavirus: cari Sindaci, la #sanificazione delle strade è come la corazzata Potëmkin di Fantozzi. Anzi peggio, perchè… -