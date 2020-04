Coronavirus, nuova positività alla Camera (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nuovo caso di Coronavirus alla Camera. Pressing dei deputati per il ‘voto a distanza’. ROMA – Nuovo caso di Coronavirus alla Camera. Un deputato della Lega è risultato positivo al tampone con l’ultima presenza in Aula che risale a venerdì 24 aprile 2020. Un po’ di apprensione per i colleghi che insistono per avere il voto a distanza. “La piena funzionalità della Camera è garantita – ha detto il presidente Fico – grazie all’adozione di diverse misure nelle scorse settimane. C’è la piena disponibilità a un confronto su ulteriori innovazioni da approntare di cui stiamo già parlando“. La lettera inviata a Fico Nelle scorse settimane è stata inviata una lettera a Fico per chiedere delle norme che garantiscono la massima sicurezza per i deputati. “Chiedo ... Leggi su newsmondo Coronavirus - in Veneto calano i ricoveri. Zaia : “Nuova chiusura se avvengono ricadute”

Coronavirus - come sarà la nuova maturità : data - mascherina - presenze limitate in aula - dall’orale arriveranno fino a 40 crediti

**Coronavirus : Arera - nuova proroga per rinnovo bonus sociali luce - gas e idrico** (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nuovo caso di. Pressing dei deputati per il ‘voto a distanza’. ROMA – Nuovo caso di. Un deputato della Lega è risultato positivo al tampone con l’ultima presenza in Aula che risale a venerdì 24 aprile 2020. Un po’ di apprensione per i colleghi che insistono per avere il voto a distanza. “La piena funzionalità dellaè garantita – ha detto il presidente Fico – grazie all’adozione di diverse misure nelle scorse settimane. C’è la piena disponibilità a un confronto su ulteriori innovazioni da approntare di cui stiamo già parlando“. La lettera inviata a Fico Nelle scorse settimane è stata inviata una lettera a Fico per chiedere delle norme che garantiscono la massima sicurezza per i deputati. “Chiedo ...

reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - pdnetwork : .@immaginaweb perché per liberarci dalla morsa del coronavirus abbiamo bisogno anche di questo: immaginazione, cora… - RegioneER : #Coronavirus ORDINANZA: dal 29 aprile in tutta @RegioneER via lavori EDILIZIA per riapertura CANTIERI in stabilimen… - robba07 : Spunti per una nuova stagione di Unhortodox - NewsMondo1 : Coronavirus, nuova positività alla Camera -