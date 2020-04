Coronavirus | nuova pillola di ottimismo dal virologo Silvestri | “La ritirata del virus

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Ladelcontinua“: è ladi” che arriva da Guido, scienziato italiano docente di virologia alla Emory University di Atlanta, che nel suo quotidiano post su Facebook scrive: “1. LACONTINUA Come vedete nel grafico — grafico che è ormai diventato una celebrità televisiva grazie al bravissimo Alberto Matano di “La Vita in Diretta” (RAI UNO) — i ricoveri in Terapia Intensiva per COVID-19 in Italia continuano a calare per il SEDICESIMO giorno consecutivo. Adesso siamo arrivati a 1.863 (da un picco di 4.068 registrato il 4 aprile scorso, con un calo ieri di altre 93 unità). Continuano a calare anche i ricoveri ospedalieri totali, che ieri sono scesi di 630 unità (siamo a 19.723, per la prima volta dal 23 marzo sotto la simbolica quota ...