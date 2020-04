zazoomblog : Coronavirus il nodo «congiunti»: niente nomi sullautocertificazione questione di privacy. Domani la cir… - anperillo : RT @tgr_campania: #coronavirus Il sistema dei trasporti nodo centrale per la ripartenza. #IoSeguoTgr #iostoacasa - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: 'Giusto che le scuole non riaprano Il grande tema sono i mezzi pubblici' - PaolaGattiDemi : RT @tgr_campania: #coronavirus Il sistema dei trasporti nodo centrale per la ripartenza. #IoSeguoTgr #iostoacasa - TgrRai : RT @tgr_campania: #coronavirus Il sistema dei trasporti nodo centrale per la ripartenza. #IoSeguoTgr #iostoacasa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nodo Coronavirus, nodo congiunti: niente nomi sull'autocertificazione, questione di privacy. Domani circolare del Viminale Il Messaggero App Immuni: come avviene il tracciamento dei contatti

Milano, 29 apr. (askanews) – Il tracciamento dei contatti è lo strumento individuato dai governi di molti Paesi per il contenimento della diffusione del Covid 19 nella Fase 2, quella della progressiva ...

Coronavirus Roma, parchi verso la riapertura: solo mattina o pomeriggio. «Impossibile sorvegliarli»

L’appuntamento resta quello del 4 maggio. Per allora il Campidoglio dovrà sciogliere il nodo sulla riapertura dei parchi e delle Ville storiche della Capitale, garantendo - secondo le linee dettate da ...

