Coronavirus | niente assicurazione per calciatori contagiati? Il caso

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus niente Coronavirus, niente plexiglass in spiaggia: ecco i pannelli di tessuto Corriere dello Sport.it CORONAVIRUS - Ribery aiuta un amico a far rimpatriare la madre

In attesa di tornare in campo dopo lo stop dettato dall'emergenza-Covid e l'intervento alla caviglia destra Franck Ribery si è reso protagonista di un gesto di solidarietà: ha messo a disposizione un ...

Metà degli italiani si informa due volte al giorno su lockdown e ripartenza, 2% non vuole saperne nulla. Tv mezzo preferito

Aumenta tra gli italiani il bisogno di informazione. L’osservatorio “Lockdown. Come e perché sta cambiano le nostre vite”, realizzato da Nomisma in collaborazione con Crif su un campione di 1.000 ital ...

