Coronavirus: nessun caso positivo in Basilicata per il 3° giorno consecutivo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per il terzo giorno consecutivo non si registra alcun nuovo caso positivo di Coronavirus in Basilicata: la task force regionale ha reso noto che ieri sono stati effettuati 442 test e tutti sono risultati negativi. Attualmente i positivi sono 193, a cui “vanno aggiunte 25 persone decedute e 147 persone guarite“. I pazienti “ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 55, mentre i cittadini in isolamento domiciliare sono 138“.L'articolo Coronavirus: nessun caso positivo in Basilicata per il 3° giorno consecutivo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Martina - ‘Francia e Germania? nessuno ha manuale riaperture’

