Coronavirus, negli Usa 2.200 morti in 24 ore (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Oltre 1 milione di contagi e 2.200 morti nelle ultime 24 ore: questi i numeri del Coronavirus negli Stati Uniti secondo quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Intanto sono oltre tre milioni i contagiati nel mondo. Il numero dei casi confermati è esattamente 3.083.467, i morti sono 213.273. Il Paese più colpito sono proprio gli Stati Uniti. “Sono felice che l’Italia si stia riprendendo”: ha detto Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca sul Coronavirus, durante la quale ha ricordato come suo “amico” il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ha smentito l’accusa che gli era stata rivolta nelle scorse ore di voler rinviare le elezioni presidenziali del 3 novembre, sull’onda del Coronavirus. “Non ho mai pensato di cambiare la data, perchè dovrei farlo? E’ solo ... Leggi su quifinanza Negli Stati Uniti il numero di morti per Coronavirus supera quello della guerra in Vietnam

NEW YORK - Oltre un milione di malati, uno ogni 330 americani, raddoppiati nel giro di due settimane e pari ormai a un terzo del totale mondiale delle persone colpite da coronavirus. E 58.000 vittime, ...

Giungono indiscrezioni e voci davvero preoccupanti dalla Spagna sulle condizioni di salute di Paulo Dybala, giocatore della Juventus. Stando infatti a quanto diramato nelle ultime ore da Josep Pedredo ...

