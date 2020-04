Coronavirus: Musumeci, ‘su volo Alitalia Catania-Roma non rispettate distanze sicurezza’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – “Mi segnalano gravi inadempienze da parte di Alitalia riguardo alle misure di distanziamento sociale sugli aerei dalla Sicilia verso la Capitale. In particolare, sul volo Catania-Roma di stamane sarebbero stati imbarcati ben 96 passeggeri, senza la possibilità, dunque, di potere usufruire degli spazi adeguati che l’emergenza sanitaria impone”. La denuncia arriva dal governatore siciliano, Nello Musumeci, che aggiunge: “Mi auguro che si sia trattato di un episodio isolato, sia pure deplorevole e ingiustificabile. Anche perché, invece, sul successivo volo di collegamento da Fiumicino per Milano è stato utilizzato un aereo più grande che ha consentito ai passeggeri di viaggiare più distanziati”. L'articolo Coronavirus: Musumeci, ‘su volo Alitalia Catania-Roma non rispettate ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Unicoop Sicilia a Musumeci : "Parrucchieri verso fallimento - riaprire il 4"

